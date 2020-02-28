У Шостці попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем

Сьогодні у місті Шостка Сумської області прощалися із загиблим в зоні проведення ООС бійцем Дмитром Гринем. У місті оголошено траур.

Про це повідомляє офіційний сайт Шосткинської міськради.

«Сьогодні, 28 лютого 2020 року, шосткинці попрощались з Дмитром Гринем, який загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

Раніше сайт повідомляв, що 28 лютого у місті Шостка оголошено днем трауру. У зв’язку з цим у Шостці скасували проведення міського свята Масляної, яке було заплановане на 29 лютого.

Дмитро Гринь народився 15 липня 1992 року. Закінчив вище професійне училище №19 міста Шостка. У вересні 2014 року був призваний на військову службу в ЗСУ. Із січня 2019 року проходив службу за контрактом у 58-й ОМПБр. Загинув вранці 26 лютого поблизу міста Майорськ Донецької області в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. У нього залишилися батьки.