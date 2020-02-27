Окупанти п’ять разів обстріляли сили ООС, є загиблий і поранений

Російські окупаційні війська 27 лютого п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще один поранений.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил: поблизу населеного пункту Новомихайлівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 6 пострілів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій: двічі неподалік Новотошківського – зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Оріховим – з міномета калібру 120 мм – 3 міни.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Фото: ООС