Прокуратура відкрила справу через обстріл окупантами кладовища у Попасній

У Прокуратурі Луганської області задокументували результати обстрілу, здійсненого збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ в Луганській області 18 лютого.

Про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

"У порушення норм міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року, вказані збройні формування із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння здійснили цинічний обстріл міського кладовища, розташованого на східних околицях прифронтового міста Попасна", - йдеться у повідомленні.

У ході огляду епіцентру обстрілів прокурори зафіксували три воронки від снарядів діаметром 2 м 80 см, 2 м 50 см та 2 м 60 см, численні пошкодження надгробних пам’ятників, хрестів та огорож для могил. За даними слідства, вогонь вівся зі ствольної артилерії калібру 122 мм.

За результатами огляду місця події вилучено металеві фрагменти (уламки), що залишились внаслідок вибуху ворожих снарядів.

За вказаним фактом прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Проведення досудового розслідування доручено слідчим 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Фото: прокуратура Луганської області