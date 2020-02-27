На Донбасі від початку доби — жодного обстрілу
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
"Від початку поточної доби, 27 лютого, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська режим тиші на лінії бойового зіткнення не порушували", - сказав Гуцуляк.
Водночас, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень напруженості на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
Окупантами здійснюється демонстративне переміщення озброєння та військової техніки з тилових районів у райони передових позицій, додали в Міноборони.
Російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації наших захисників, сказав речник Міноборони.