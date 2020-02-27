Дев'ятнадцятирічний боєць посмертно став «Почесним громадянином Запорізької області»

Дев'ятнадцятирічний боєць Даніїл Касьяненко посмертно отримав звання «Почесний громадянин Запорізької області».

Документи про присвоєння почесного звання сьогодні під час 35-ї сесії Запорізької обласної ради отримала мати загиблого бійця, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань у зоні проведення АТО - звання «Почесний громадянин Запорізької області» із занесенням його до книги Почесних громадян Запорізької області присвоєно посмертно Даніїлу Касьяненку, солдату-стрілку окремої зведеної штормової роти «Карпатська Січ», - йдеться у розпорядженні голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака.

Даніїл Касьяненко (позивний «Телефон») загинув поблизу Донецького аеропорту 6 серпня 2015 року.

Фото: iz.com.ua