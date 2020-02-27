Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: два рази біля Мар’їнки – з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета; тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по позиціях українських захисників, а саме: біля Оріхового – зі 120-мм міномета – чотири міни, зі станкового протитанкового гранатомета - 25 пострілів; поза межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один - бойове ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС