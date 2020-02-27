Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць ЗСУ

Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць ЗСУ

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: два рази біля Мар’їнки – з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета; тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по позиціях українських захисників, а саме: біля Оріхового – зі 120-мм міномета – чотири міни, зі станкового протитанкового гранатомета - 25 пострілів; поза межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один - бойове ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС

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