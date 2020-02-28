Окупанти поширюють фейки, що сили ООС планують обстріли житлових кварталів

Російсько-окупаційні війська поширюють неправдиву інформацію про нібито підготовку підрозділів Об’єднаних сил до обстрілів населених пунктів, що знаходяться на території, яку тимчасово контролюють російські окупаційні війська.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Російська окупаційна влада продовжує вести інформаційну війну проти України і не припиняє спроби дискредитувати українських захисників зі складу Об’єднаних сил, створюючи фейкові повідомлення та розміщуючи їх на власних інформаційно-пропагандистських ресурсах. Так, регулярно проросійські ЗМІ, що функціонують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, розповсюджують інформацію про нібито підготовку підрозділів Об’єднаних сил до обстрілів населених пунктів, що знаходяться на території, яку тимчасово контролюють російські окупаційні війська”, - йдеться в повідомленні.

Командування операції Об’єднаних сил наголосило, що безпідставні звинувачення російських окупантів є черговим проявом потужної інформаційної кампанії, яка ведеться проти українських захисників з метою дискредитації і звинувачення підрозділів ООС у небажанні дотримуватись Мінських домовленостей.

Як показує досвід ведення бойових дій, наголошують в штабі ООС, зазвичай після подібних звинувачень противник вдається до збройних провокацій на окремих напрямках та знімає постановочні відеоматеріали, щоб дискредитувати українських воїнів.

“Підкреслюємо, що російські окупанти на постійній основі застосовують заборонену загальноприйнятими правилами ведення бойових дій тактику дій: противник спеціально розміщує озброєння серед житлового сектору населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України, та звідти відкриває вогонь по позиціям українських військових, таким чином намагаючись спровокувати підрозділи Об’єднаних сил на вогневу відповідь”, - повідомляють в штабі.

Крім того, зазначається, що останнім часом окупанти надсилають українським захисникам на лінії зіткнення брехливі провокаційні смс-повідомлення.

У штабі ООС також підкреслили, що українські захисники дотримуються Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими. Адекватний вогонь у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ ведеться виключно при виникненні загрози життю та здоров’ю українських воїнів і тільки при підтвердженні відсутності в секторі вогню цивільних мирних мешканців та важливої для місцевого населення інфраструктури.