Росія контролює 400 кілометрів кордону на Донбасі – Україна в ОБСЄ

Підтримання Росією високого рівня насильства на Донбасі є можливим лише тому, що РФ одноосібно контролює понад 400 км українсько-російського кордону.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 27 лютого, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Як ми неодноразово заявляли на попередніх засіданнях Постійної ради, російська сторона не могла б підтримувати такий високий рівень насильства вздовж лінії зіткнення, якби вона не мала повного контролю над понад 400-та кілометровою ділянкою кордону", - заявив український дипломат, інформуючи присутніх про нещодавні грубі порушення перемир’я російськими збройними формуваннями на Сході України.

Євгеній Цимбалюк навів відповідні факти, встановлені СММ ОБСЄ в Україні: броньовані бойові машини та вантажівки прямують на захід та схід від прикордонного пункту пропуску поблизу Новоазовська; тентовані вантажні автомобілі та цистерни з пальним стоять у черзі для виїзду з України на прикордонному пункті пропуску біля Успенки; потяг з порожніми вагонами на станції в н.п. Лисиче, приблизно за 6 км від міжнародного кордону; потяг та сорок залізничних вагонів на залізничній станції "Червона Могила" поблизу Вознесенівки з рухом у східному напрямку до кордону, що знаходиться за 4,5 км; свіжі сліди транспорту на засніженій асфальтованій дорозі біля н. п. Кузнеци, що веде до кордону з РФ, в районі, де немає пунктів пропуску через кордон.

"Це лише деякі факти, зібрані та встановлені СММ протягом останніх двох тижнів, які свідчать про масштаби незаконного перетину Росією кордону з Україною", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Він вказав на те, що СММ ОБСЄ у своїх звітах підтвердила нещодавні атаки російських окупаційних військ, у т.ч. з використанням важкого озброєння, на позиції ЗС України. Так, після артилерійської атаки та спроби штурму українських позицій біля Жолобка та Новотошківського 18 лютого, Місія виявила 71 свіжу вирву біля позицій ЗСУ, що були спричинені ударами великокаліберних боєприпасів, 152 та 120 мм. Через три дні, 21 лютого, СММ зафіксувала у своєму щоденному звіті результати обстрілів українських позицій поблизу Попасної, знову ж таки із застосуванням 152-мм артилерії. Після цього російські збройні формування не зупинялися, здійснивши 22 лютого спробу прориву лінії зіткнення поблизу Новотошківського. "Атака була відбита, і російські маріонетки відступили, залишивши одного зі своїх бойовиків мертвим на полі бою", - поінформував Євгеній Цимбалюк.