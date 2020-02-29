Окупанти 11 разів за добу порушили "тишу" - один військовий поранений
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була відмічена робота снайперської пари... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
П'ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- два рази поруч з Водяним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 18 мін;
- поруч з Новотроїцьким – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:
- неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів ворог випустив 9 мін та 3 міни з міномета калібру 82 мм.
З початком цієї доби російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме:
- поруч з Невельським – зі 120-мм міномету – 6 мін;
- неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат немає, додали у штабі ООС.
Як раніше повідомлялося, російсько-окупаційні війська обстріляли підрозділи Об’єднаних сил біля Водяного та Новотошківського, унаслідок чого один український боєць зазнав поранення.