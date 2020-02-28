Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари", - йдеться у вечірньому зведенні.
Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" були обстріляні позиції ОС поблизу Водяного (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї) та в районі Пищевика (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї).
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли зі 120-мм міномета позиції біля Оріхового (випущено 6 мін), а неподалік Новотошківського - вели вогонь з великокаліберних кулеметів, зафіксовано у снайперський вогонь.
"Сьогодні, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - поінформували у пресцентрі.
Фото: ООС