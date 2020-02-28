Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим

З початку нинішньої доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, внаслідок чого був поранений український боєць.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" були обстріляні позиції ОС поблизу Водяного (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї) та в районі Пищевика (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї).

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли зі 120-мм міномета позиції біля Оріхового (випущено 6 мін), а неподалік Новотошківського - вели вогонь з великокаліберних кулеметів, зафіксовано у снайперський вогонь.

"Сьогодні, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - поінформували у пресцентрі.

Фото: ООС