Окупанти стріляли під Водяним та Новотошківським, поранений військовий

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли підрозділи Об’єднаних сил біля Водяного та Новотошківського, один український боєць зазнав поранення.

Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Щодо обстановки на лінії зіткнення упродовж поточної доби. Вночі російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного, що на Донецькому напрямку”, - зазначив речник.

За словами Праути, після 7 години ранку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти впродовж години вели вогонь по позиціях українських військ неподалік Новотошківського, що на Луганському напрямку. Українські військові відповіли бойовикам з озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.

“За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення”, - поінформував Праута.

Фото: ООС