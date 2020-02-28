Окупанти стріляли під Водяним та Новотошківським, поранений військовий
Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Щодо обстановки на лінії зіткнення упродовж поточної доби. Вночі російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного, що на Донецькому напрямку”, - зазначив речник.
За словами Праути, після 7 години ранку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти впродовж години вели вогонь по позиціях українських військ неподалік Новотошківського, що на Луганському напрямку. Українські військові відповіли бойовикам з озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.
“За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення”, - поінформував Праута.
Фото: ООС