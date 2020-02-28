Окупанти шість разів зірвали “тишу”, під двома населеними пунктами працювали міномети

27 лютого збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Новомихайлівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів;

неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли українських позицій, а саме:

двічі неподалік Новотошківського – зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни.

Вчора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що у районі відповідальності "Схід". За поточну добу втрат немає” - зазначають у штабі.