Бойовики на Донбасі не мають права носити пов’язки СЦКК - Євросоюз

Бойовики російських збройних формувань на Донбасі носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК", не маючи на це права, і незаконно перебувають на ділянках розведення сил.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми стурбовані повідомленнями СММ про порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення у Петрівському та у безпосередній близькості до неї, інших ділянках розведення. Стурбованість також викликає постійна присутність членів збройних формувань, які носять пов'язки СЦКК без права на це, що є порушенням угоди ТКГ про розведення від вересня 2016 року", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі вкотре закликали Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації, що може сприяти реалізації Мінських домовленостей.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на чинних ділянках розведення сил.

У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

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Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК" на непідконтрольних територіях є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.