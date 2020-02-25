ОБСЄ: На ділянках розведення у Станиці та Золотому досі присутні бойовики

На ділянках розмежування у Станиці Луганській та Золотому продовжують незаконно перебувати члени російських збройних формувань, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК".

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"22 та 23 лютого в межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) команда СММ бачила членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новоспорудженою секцією мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань на південь від мосту", - йдеться у звіті.

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Також спостерігачі ОБСЄ продовжували спостерігати бойовиків російських окупаційних військ на ділянці розведення у Золотому: "22 та 23 лютого спостерігачі бачили членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК") поблизу південного краю ділянки розведення в районі Золотого".

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на чинних ділянках розведення сил.

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У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого вони залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована місією на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Делегація ЄС в ОБСЄ неодноразово висловлювала занепокоєння присутністю членів російських збройних формувань, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК", на ділянках розведення сил на Донбасі та закликала Росію повернутися до складу Спільного центру контролю та координації.