На ділянках розведення досі перебувають бойовики з пов’язками "СЦКК" – ОБСЄ

Бойовики російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" продовжують незаконно перебувати на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської та Золотого.

Про це інформує в опублікованому у середу звіті Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"11 лютого на ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили 7 членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом «СЦКК») між новим прольотом мосту біля Станиці Луганської (15 км на північ від Луганська) і блокпостом збройних формувань на південь від мосту", - йдеться у звіті.

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Поруч з цим, 11 лютого команда Місії бачила члена російських збройних формувань із нарукавною пов’язкою з написом "СЦКК" на південному краю ділянки розведення у Золотому.

"Орієнтовно за 170 м на південь від південного краю ділянки розведення, біля дороги, що веде до н.п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на захід від Луганська), члени патруля Місії зафіксували одиницю озброєння; за оцінкою, то була, ймовірно, безвідкатна гармата (СПГ-9 «Спис», 73 мм). За оцінкою, вона належить збройним формуванням", - додали у Місії.

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Як повідомлялося, у грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого вони залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

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Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована місією ОБСЄ на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.