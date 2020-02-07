В ЄС занепокоєні присутністю бойовиків на ділянках розведення

Європейський Союз занепокоєний присутністю керованих Росією збройних формувань на ділянках розведення на Донбасі, включаючи бойовиків з нарукавними пов'язками з написом "СККК".

Відповідна заява ЄС була виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 лютого у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми занепокоєні повідомленнями про порушення режиму припинення вогню всередині існуючих ділянок розведення, зокрема всередині ділянки у Петрівському, але також останнім часом на інших ділянках розведення, де досі присутні збройні формування, включаючи осіб з нарукавними пов'язками з написом "СККК", - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим Євросоюз закликав Росію "використати свій великий вплив, який вона має на підтримувані нею збройні формування, з метою забезпечення повного виконання зобов'язань, узгоджених під час "нормандського" саміту".

Як відомо, СММ ОБСЄ у своїх щоденних звітах регулярно повідомляє, що бойовики російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ були виведені зі складу Спільного центру контролю та координації (СЦКК), після чого вони залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

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Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована місією ОБСЄ на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.