Україна в ОБСЄ пояснила, чому зривається стабілізація на Донбасі

Першопричиною нереалізації заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації на Донбасі, є те, що Росія продовжує заперечувати свою роль як агресора, окупанта та сторони конфлікту, сподіваючись взяти на себе роль "миротворця".

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 лютого у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З усіх термінових заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації в зоні конфлікту, які було погоджено на саміті у Парижі, лише один було реалізовано – це взаємне звільнення затриманих за принципом "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на усіх встановлених". Інші питання, такі як повне та всеохоплююче припинення вогню, розмінування, додаткові ділянки розведення, пункти пропуску, а також забезпечення безпечного та надійного доступу СММ по всій Україні, залишаються невиконаними. Першопричиною цієї незадовільної ситуації є постійне заперечення Росією ролі агресора, окупанта та сторони конфлікту", - заявив Цимбалюк.

Дипломат додав, що Росія постійно шантажує Україну, закликаючи до так званого "прямого діалогу" з російськими незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях Донбасу, "сподіваючись взяти на себе роль так званого "миротворця", який не має ніякого відношення до тисяч загиблих та мільйонів внутрішньо переміщених осіб".

"До цього часу кремлівський режим продовжує розпалювати насильство на Донбасі, підриваючи суверенітет України, дестабілізуючи українське суспільство та перекладаючи відповідальність за невиконання Мінських домовленостей на Україну. Це триває вже більше п’яти років. І це має бути негайно припинено", - наголосив Цимбалюк.

Він додав, що представлені під час засідання Постради у четвер головою СММ Яшаром Халітом Чевіком дані "підтверджують триваючу політику Росії щодо гібридних військових дій на Донбасі, а також бажання приховати свою військову присутність у зоні конфлікту".

"Все, що нам потрібно для припинення конфлікту – це політична воля Кремля. Це – єдина перешкода у його врегулюванні та досягненні миру в Україні", - підкреслив очільник української місії при ОБСЄ.