Окупанти активніше використовують міни ПОМ-2 з самоліквідацією – Україна в ОБСЄ

Російські окупаційні війська на Донбасі у 2020 році стали ще активніше використовувати протипіхотні міни ПОМ-2, обладнані некерованим механізмом самоліквідації та осколки яких знищують все в радіусі 7 метрів.

На цьому наголосив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би звернути увагу на збільшення використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін типу ПОМ-2 на півдні Донецької області у 2020 році. Ці міни розкидаються дистанційно та спрацьовують хаотично протягом 4 - 100 годин після обстрілу", - заявив він.

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Представник України поінформував, що ці міни оснащені "некерованим механізмом самоліквідації, який може спрацювати у будь-який час".

"Після вибуху у межах 7 метрів осколки такої міни спричиняють смерть, якщо відстань більша – поранення", - заявив Лоссовський.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Форуму також було поінформовано, що Україна як сторона Конвенції про заборону протипіхотних мін, не виробляє та не використовує протипіхотні міни.

Усі ж успадковані з радянських часів міни зберігаються під національним та міжнародним контролем.

Наразі Україна вже знищила всі протипіхотні міни типу ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.

Фото: Телерадіостудія МО "Бриз"