Дрон ОБСЄ зафіксував бліндажі окупантів біля житлових будинків на Донбасі

Дрон ОБСЄ зафіксував бліндажі окупантів біля житлових будинків на Донбасі

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська побудували принаймні сім бліндажів та розмістили бронетранспортер та буксируваний міномет поблизу житлових будинків на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію спостерігачів ОБСЄ.

“3 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував нещодавно збудований підземний бліндаж біля будинку на східно-північний схід від н. п. Соснівське (непідконтрольний урядові, 78 км на південь від Донецька). У тому ж населеному пункті БПЛА зафіксував, що принаймні 6 інших цивільних будинків використовуються членами збройних формувань. Біля декількох будинків були припарковані автомобілі та військові вантажівки. Цей БПЛА також виявив один бронетранспортер та один буксируваний міномет””, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українська сторона СЦКК наголосила, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

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