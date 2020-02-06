Окупанти випустили 25 мін по позиціях ЗСУ під Оріховим
Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби випустили 25 мін по оборонцях Оріхового. Втрат з боку українських захисників немає.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Від початку поточної доби станом на 12.00, противник продовжив нехтування Мінськими домовленостями, двічі порушуючи режим припинення вогню на Луганському напрямку.
З 6.15 російсько-окупаційні війська протягом 20 хвилин випустили 15 мін калібру 120 мм по опорних пунктах наших захисників в районі Оріхового.
Крім того, з 11.35 по 12.05 окупаційні війська вдруге розпочали обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу Оріхового з використанням заборонених мінометів калібру 120 мм. Окупанти випустили 10 мін по цьому напрямку.
Як зазначають у пресслужбі, бойових втрат в лавах Об'єднаних сил немає.
Фото: ООС