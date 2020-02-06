Окупанти випустили 25 мін по позиціях ЗСУ під Оріховим

Окупанти випустили 25 мін по позиціях ЗСУ під Оріховим

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби випустили 25 мін по оборонцях Оріхового. Втрат з боку українських захисників немає.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, противник продовжив нехтування Мінськими домовленостями, двічі порушуючи режим припинення вогню на Луганському напрямку.

З 6.15 російсько-окупаційні війська протягом 20 хвилин випустили 15 мін калібру 120 мм по опорних пунктах наших захисників в районі Оріхового.

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Крім того, з 11.35 по 12.05 окупаційні війська вдруге розпочали обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу Оріхового з використанням заборонених мінометів калібру 120 мм. Окупанти випустили 10 мін по цьому напрямку.

Як зазначають у пресслужбі, бойових втрат в лавах Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС

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