Донбас: 13 обстрілів, окупанти застосовують міномети та протитанкові ракети

05 лютого збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев’ять обстрілів по українських позиціях, а саме:

тричі в районі населеного пункту Піски, два рази поруч з Новотроїцьким та неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поруч з Авдіївкою – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Оріховим – зі 120 мм міномету противник випустив 4 міни;

два рази неподалік з населеним пунктом Щастя – з протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

поблизу з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 5 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська зі 120-мм міномету випустили 15 мін по захисникам населеного пункту Оріхове. За поточну добу втрат немає”, - пише штаб.

Фото: ООС