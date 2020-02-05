Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового зі 120-мм міномета

Російські окупаційні війська станом на 18.00 середи, 5 лютого, 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї" - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях: двічі поряд із Новотроїцьким – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поряд з Оріховим – зі 120 мм міномета противник випустив 4 міни; неподалік Щастя – з протитанкового ракетного комплексу.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.