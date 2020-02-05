Окупанти випустили протитанкову керовану ракету по позиціях ЗСУ під Щастям

Російсько-окупаційні війська станом на 12.30 обстріляли захисників Новотроїцького, Широкиного, Мар’їнки, Щастя та Оріхового. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Щодо обстановки упродовж поточної доби станом на 12.30. Уночі та під ранок російсько-окупаційні війська зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з боку Докучаєвська двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького. З такого ж озброєння після 7-ї ранку противник пів години обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Широкиного” - повідомив речник.

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За словами Праути, близько 11-ї години окупанти з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь на підступах до Мар’їнки, а також випустили чотири міни 120-го калібру по позиціях українських військових в районі Оріхового.

Крім того, після тривалого періоду тиші обліковано ворожий обстріл поблизу населеного пункту Щастя, де противник випустив одну протитанкову керовану ракету.