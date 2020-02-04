Штаб ООС нарахував з початку року майже 100 ворожих обстрілів на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС. “За даними штабу Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, випустивши при цьому 1087 боєприпасів”, - йдеться в повідомленні. Як зазначається, Українська сторона СЦКК вказує на неприпустимість порушення чинних домовленостей.