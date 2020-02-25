Бойовики встановили міни біля камери ОБСЄ у Петрівському

За 20 метрів від місця, де встановлено камеру СММ ОБСЄ в окупованому Петрівському, спостерігачі у неділю вперше побачили попереджувальний знак про мінну небезпеку.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Того ж дня (23 лютого – ред.) поблизу дороги в Петрівському, приблизно за 20 м на схід від місця, де встановлено камеру СММ, спостерігачі вперше побачили попереджувальний знак про мінну небезпеку (квадратної форми червоного кольору з написом "Обережно! Міни!" російською та англійською мовами)", - йдеться у звіті.

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У Місії повідомили, що удень 22 лютого, здійснюючи моніторинг поблизу ділянки розведення в районі н.п. Петрівське команда Місії відзначила там спокійну ситуацію.

"23 лютого, патрулюючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, члени патруля Місії чули орієнтовно 100 пострілів і черг зі стрілецької зброї на відстані близько 3–4 км на південно-південний схід і західно-південний захід (за оцінкою, усі поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю)", - йдеться у звіті.

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Як раніше повідомляло агентство, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала у неділю близько 400 вибухів у Донецькій області, та 550 вибухів – на Луганщині.