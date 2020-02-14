Євросоюз закликає Росію повернутися до СЦКК

Європейський Союз занепокоєний присутністю членів російських збройних формувань, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК", на ділянках розведення сил на Донбасі та закликає Росію повернутися до складу Спільного центру контролю та координації.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до СЦКК. Ми занепокоєні присутністю членів збройних формувань, які носять пов'язки з написом "СЦКК", на ділянках розведення. Ми також закликаємо Росію використати свій великий вплив, який вона має на підтримувані нею збройні формування, для повного виконання зобов'язань, узгоджених на "нормандському" саміті", - зазначається у заяві.

Також в Євросоюзі закликали сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися досягнутої в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості про розведення сил: "Рамкове рішення ТКГ про розведення від вересня 2016 року має виконуватися".

Висловлюється також занепокоєння тим, що російські збройні формування на Донбасі продовжують інженерне укріплення зовнішніх меж ділянок розведення.

"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями, наприклад, у звіті СММ від 7 лютого, що підтримувані Росією формування продовжують інженерне укріплення зовнішніх меж ділянок розведення, встановлюючи важке озброєння, в тому числі поблизу житлових будинків, та закладаючи міни, зокрема протипіхотні. Ми закликаємо Росію використати свій значний вплив на підтримувані нею збройні формування, з метою забезпечення повнлого дотримання зобов'язань, узгоджених на нормандському саміті", - зазначається у заяві.

У ЄС також висловили глибоке занепокоєння з приводу триваючих порушень режиму припинення вогню, "що призводять до жертв серед цивільних, а також серед українських військовослужбовців". "Ми особливо стурбовані порушеннями припинення вогню всередині ділянки у Петрівському та на периферії району Золоте", - зазначається у заяві.

Євросоюз укотре наголосив на важливості сумлінного виконання сторонами зобов'язань у межах Мінських домовленостей, включаючи зобов'язання, взяті на саміті Нормандської четвірки 9 грудня.

"Дотримання попередніх домовленостей є необхідною умовою для побудови довіри та здійснення подальших кроків. У цьому контексті ми вдячні українському керівництву за його конструктивний підхід та політичну волю до переговорів про врегулювання конфлікту та закликаємо Росію зробити так само", - заявили в ЄС.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на існуючих ділянках розведення сил.

У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого вони залишили Україну.

Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована місією ОБСЄ на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.