Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі багато часу приділила питанню про додаткові ділянки розведення сил і засобів, проте воно потребує доопрацювання.

Про це заявила журналістам спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау, повідомляє Белта.

"Сторони приділили багато часу і зусиль цьому питанню (визначенню додаткових ділянок розведення сил і засобів - ред.). Однак воно ще потребує доопрацювання", - зазначила вона.

За словами дипломата, в ході зустрічі були порушені і питання протимінної діяльності - цього року через міни на Донбасі загинуло вже 8 осіб.

Грау також звернулася із закликом дотримуватися режиму повного припинення вогню, що є ключовим положенням Мінських угод. У зв'язку з цим вона нагадала про сплеск порушень режиму припинення вогню в Луганській області, що стався минулого тижня, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої угодами. "Цивільне населення знову заплатило високу ціну. Це неприйнятно", - наголосила спецпредставник ОБСЄ.

Вона також повідомила про підсумки роботи решти підгруп ТКГ. Так, гуманітарна обговорила питання, пов'язані з обміном утримуваними, забезпечення ефективного пошуку зниклих безвісти, розглянула можливості відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику.

Водночас, економічна робоча група зосередилася на питаннях виплати пенсій і водопостачання в ОРДО і ОРЛО. Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДЛО, а також з імплементацією "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, зазначила Грау.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 11 березня.