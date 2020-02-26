Порушення "тиші" відкидають назад процес мирного врегулювання на Донбасі - Україна у ТКГ

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі закликала до припинення вогню, відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення та звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомляє прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб, надати допуск представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - написала вона.

За словами Оліфер, українська сторона заявила, що спроба НЗФ ОРЛО 18 лютого влаштувати провокацію здатна поставити під питання сам процес мирного врегулювання на Донбасі.

"Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі", - підкреслила вона.

Оліфер наголосила, що системні порушення режиму припинення вогню не просто гальмують, а відкидають назад процес мирного врегулювання. Натомість, повернення непідконтрольної Україні частини Донбасу до мирного життя має початися з виконання безпекового блоку Мінських угод.

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"Вкотре підкреслюю: без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном", - цитує представника України у ТКГ Леоніда Кучми його прессекретар.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро були поранені.