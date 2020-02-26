У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"В Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, під час попереднього засідання 12 лютого учасники ТКГ мали розробити проєкт "дорожньої карти" щодо відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.