Росія проводить на Донбасі збори з командирами батальйонів — розвідка

Під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проводяться збори з командирами батальйонів (дивізіонів) російських окупаційних військ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Командування ЗС РФ вживає заходів щодо підвищення рівня підготовки командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. З 17 лютого ц.р. під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проводяться збори з командирами батальйонів (дивізіонів) російських окупаційних військ”, - сказав речник.

За словами Гуцуляка, у ході зборів окупантами передбачено проведення командно-штабних тренувань з управління військами та вогнем артилерії.