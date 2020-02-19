Гуманітарної допомоги потребують 3,5 мільйона мешканців Донбасу

Майже 3,5 мільйона мешканців Донбасу потребують певної форми гуманітарної допомоги.

Про це під час виступу на Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розповіла заступник Генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цьому конфлікті цивільні платять найвищу ціну. 3,4 мільйона людей, у тому числі літні, інваліди й діти, потребують гуманітарної допомоги та захисту”, - сказала Дікарло.

Вона зауважила, що ООН та партнерами щороку вдається допомагати близько 1 мільйона місцевих мешканців, “що становить менше третини тих, хто потребує підтримки”.

“Торішній план гуманітарного реагування був серйозно недофінансований, а план-2020 потребуватиме $158 мільйона, аби допомогти 2 мільйонам людей”, - зазначила дипломат.

За словами Дікарло, “водопостачання, освіта та інфраструктура охорони здоров’я серйозно постраждали від конфлікту”.

“У 2019-му відбулося 50 інциденті, унаслідок яких було пошкоджено освітні заклади, що на 200% більше, ніж у 2018-му. Окрім цього, було зафіксовано 88 випадків враження інфраструктури водопостачання, розташованої поблизу лінії зіткнення”, - підсумувала вона.

Дипломат закликала негайно припинити напади на цивільні об’єкти.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.