Гуманітарної допомоги потребують 3,5 мільйона мешканців Донбасу

Гуманітарної допомоги потребують 3,5 мільйона мешканців Донбасу

Укрінформ
Майже 3,5 мільйона мешканців Донбасу потребують певної форми гуманітарної допомоги.

Про це під час виступу на Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розповіла заступник Генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цьому конфлікті цивільні платять найвищу ціну. 3,4 мільйона людей, у тому числі літні, інваліди й діти, потребують гуманітарної допомоги та захисту”, - сказала Дікарло.

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Вона зауважила, що ООН та партнерами щороку вдається допомагати близько 1 мільйона місцевих мешканців, “що становить менше третини тих, хто потребує підтримки”.

“Торішній план гуманітарного реагування був серйозно недофінансований, а план-2020 потребуватиме $158 мільйона, аби допомогти 2 мільйонам людей”, - зазначила дипломат.

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За словами Дікарло, “водопостачання, освіта та інфраструктура охорони здоров’я серйозно постраждали від конфлікту”.

“У 2019-му відбулося 50 інциденті, унаслідок яких було пошкоджено освітні заклади, що на 200% більше, ніж у 2018-му. Окрім цього, було зафіксовано 88 випадків враження інфраструктури водопостачання, розташованої поблизу лінії зіткнення”, - підсумувала вона.

Дипломат закликала негайно припинити напади на цивільні об’єкти.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. 

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Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.

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