Гуманітарної допомоги потребують 3,5 мільйона мешканців Донбасу
Про це під час виступу на Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розповіла заступник Генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У цьому конфлікті цивільні платять найвищу ціну. 3,4 мільйона людей, у тому числі літні, інваліди й діти, потребують гуманітарної допомоги та захисту”, - сказала Дікарло.
Вона зауважила, що ООН та партнерами щороку вдається допомагати близько 1 мільйона місцевих мешканців, “що становить менше третини тих, хто потребує підтримки”.
“Торішній план гуманітарного реагування був серйозно недофінансований, а план-2020 потребуватиме $158 мільйона, аби допомогти 2 мільйонам людей”, - зазначила дипломат.
За словами Дікарло, “водопостачання, освіта та інфраструктура охорони здоров’я серйозно постраждали від конфлікту”.
“У 2019-му відбулося 50 інциденті, унаслідок яких було пошкоджено освітні заклади, що на 200% більше, ніж у 2018-му. Окрім цього, було зафіксовано 88 випадків враження інфраструктури водопостачання, розташованої поблизу лінії зіткнення”, - підсумувала вона.
Дипломат закликала негайно припинити напади на цивільні об’єкти.
Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.