Цього року на Донбасі вже загинули 27 цивільних — ООН

Унаслідок збройного конфлікту на Донбасі з початку цього року загинули 27 цивільних, ще 140 отримали поранення.

Про це під час виступу на Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розповіла заступник Генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У 2019-му Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 167 жертв серед цивільного населення: 27 вбитими та 140 пораненими”, - сказала Дікарло.

За її словами, 63% жертв постраждали від обстрілів зі стрілкової зброї, а 35% - від мін та інших боєприпасів, що не розірвалися.

Дікарло наголосила, що ці дані свідчать про зменшення кількості жертв серед цивільного населення на 40% у порівнянні із 2018-им роком та є “найнижчим показником постраждалих серед цивільних за весь час конфлікту”.

“Хоча ми вітаємо це зменшення, маємо також відзначити, що повне й всеосяжне припинення вогню — найкращий спосіб позбавлення цивільних жертв — досі недосяжне”, - підсумувала дипломат.

Вона додала, що збройний конфлікт в Україні “серйозно обмежує свободу пересувань та негативно впливає на основоположні права людей, у тому числі право на житло, здоров’я, освіту та адекватні стандарти життя”.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.

Фото: ООН