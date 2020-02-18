Росія втричі збільшила військові сили біля кордонів України з 2014 року

Росія з 2014 року втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у програмі Військового телебачення, повідомляє ГУР.

"З 2014 року потенціал Російської Федерації біля наших кордонів збільшився у три рази. За розрахунками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до 2022-2023 років ударні угруповання Російської Федерації будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації", - сказав Скібіцький.

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За його словами, сьогодні РФ основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння. Зокрема, відбувається переоснащення ядерної компоненти. Ракетні системи “Тополь” будуть замінювати системами “Ярс”. Триває розвиток нової ракетної системи “Cармат”. Дальність ураження таких ракет досягає 12 тисяч кілометрів, що становить загрозу не лише для України, а й для всіх країн Європи, наголосив Скібіцький.