"Євросолідарність" вимагає від Зеленського повернути українські війська на передову

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від Президента України Володимира Зеленського повернути українські війська на ті позиції, з яких вони були відведені в рамках Мінських домовленостей.

Про це заявив співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов, коментуючи інформацію про сьогоднішній напад збройних формувань РФ на позиції підрозділів ООС, внаслідок чого один український військовий загинув, четверо поранені, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Як ви знаєте, сьогодні вранці відбувся важкий бій, позиції наших воїнів були атаковані російськими окупаційними військами з використанням артилерії, мінометів, важкого озброєння. Є загиблі, є поранені... "Європейська солідарність" звертається до Зеленського і вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких вони були відведені в рамках так званого розведення, і вимагає від пана Зеленського виконати його власну обіцянку – що у разі загострення війська будуть повернуті на позиції", - наголосив Герасимов.

Він також зазначив, що фракція "ЄС" вимагає від Президента терміново звернутися до Ради Безпеки ООН, і на засіданні, яке має бути зібране з цього приводу, обговорити ситуацію щодо наступу російських окупаційних військ на позиції ЗСУ.

Крім цього, "ЄС" наполягає на необхідності терміново звернутися до міжнародних партнерів – Німеччини, Франції, США - з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, а й значно їх посилити.

Як повідомляв штаб ООС, у вівторок вранці збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Один український військовий загинув, четверо поранені.

Президент Зеленський назвав ранковий наступ окупантів в зоні проведення ООС цинічною провокацією та спробою зірвати мирний процес на Донбасі.

Російські найманці, у свою чергу, за даними штабу ООС, після спроби прорвати позиції українських військових звинуватили українську сторону у спробі нападу.