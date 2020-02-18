Хомчак просить не розганяти "зраду", що на Донбасі почалась "якась незрозуміла війна"

Жодні військові дії у зоні відповідальності Об'єднаних сил не розпочались, все під контролем Збройних сил України.

Про це заявив начальник Генерального штабу Руслан Хомчак на брифінгу у вівторок.

"Все посилено, все працює, тому жодних переживань у цьому відношенні немає, і розганяти "зраду", що почалась якась незрозуміла війна... це зовсім не так”, - наголосив начальник Генштабу.

Він додав, що в тактичному і оперативному плані нічого не зміниться.

Хомчак переконаний, що сьогоднішні дії російсько-окупаційних військ на Луганщині повʼязані з п'ятою річницею боїв за Дебальцеве.

"Сьогодні - п'ята річниця Дебальцівських подій. І для противника, і для їхнього світу це їхня перемога була. І сьогодні, ми розцінюємо так, що вони хотіли спостережні пости захопити з метою показати, напевне, своєму населенню , що вони можуть захопити 300-500 метрів. Це війна, і там кожен метр дорогий", - наголосив він.

Начальник Генштабу також заявив, що що в тактичному плані і оперативному це не змінює нічого.

Водночас Хомчак пояснив, що збройна провокація окупантів сталася не у районі ділянки розведення. "Золотих є п'ять, і ділянка розведення знаходиться в частині Катеринівки. Тому ми не говоримо про ділянки розведення", - сказав він.

За словами Хомчака, з трьох ділянок розведення провокації трапляються лише у Петрівському. "По Золотому не було жодних проблем з моменту розведення військ. Але війна триває, лінія зіткнення 410 км. І на лінії зіткнення такі події відбувають через день”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, хутора Вільного. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. Позиції українських захисників не втрачені, наголосили в ООС.

В свою чергу деякі ЗМІ повідомили про втрату двох опорних пунктів біля Золотого.