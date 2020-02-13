Україна в ОБСЄ: Росія не дозволяє спостерігачам на кордоні навіть біноклі

Росія забороняє спостерігачам місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники.

Увагу на цьому акцентував постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 13 лютого, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми цінуємо той факт, що глави місії спостерігачів не ухиляється від надання вичерпного переліку перешкоджань діяльності місії з боку російської влади. Найбільш серйозні з них включають обмеження свободи пересування в межах прикордонного пункту пропуску, заборона використання будь-яких інструментів спостереження, включаючи біноклі, обладнання для технічного спостереження та БПЛА, а також так звані "рекомендації" приймаючої країни для спостерігачів не ініціювати розмови із перехожими", - заявив Цимбалюк у своїй заяві у відповідь на доповідь глави місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску Дьордя Варги.

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Він наголосив, що Україна рішуче засуджує ці обмеження, вжиті Росією як приймаючою країною щодо спостерігачів місії ОБСЄ, та закликає до їх негайного зняття.

Очільник української місії при ОБСЄ наголосив, що питання кордону між Україною та РФ на Донбасі та забезпечення незалежного міжнародного моніторингу на цій ділянці продовжує залишатися критично важливим для мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, місія спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" є окремою від СММ ОБСЄ в Україні спостережною місією. Вона виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, доповідаючи у своїх звітах про ситуацію на цих двох російських пунктах пропуску та пересування через кордон.

При цьому російська делегація в ОБСЄ продовжує блокувати розширення мандату цієї місії ОБСЄ на усі пропускні пункти вздовж тимчасово окупованої ділянки українсько-російського кордону, як і покращення її забезпечення технічними засобами.

Фото: facebook.com/oscesmm