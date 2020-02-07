Україна закликала Грау сприяти новій робочій групі ТКГ щодо кордону з Росією

Україна наголошує на важливості створення нової робочої групи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо відновлення контролю українським урядом над неконтрольованими ділянками кордону з Росією.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 лютого у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Понад 400 кілометрів кордону зараз контролюються Росією з одного боку та її збройними формуваннями на Донбасі — з іншого боку. Передача контролю українській стороні не може бути досягнута за ніч, вона повинна бути підготовлена заздалегідь. У зв'язку з цим ми в черговий раз наголошуємо на важливості створення нової робочої групи ТКГ з відновлення контролю над кордоном з боку уряду України", - заявив представник України, звертаючись до нового Спецпредставника Діючого голови ОБСЄ в України та ТКГ Хайді Грау.

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Очільник української місії при ОБСЄ наголосив, що "насильство на Донбасі припиниться лише тоді, коли Україна відновить контроль над кордоном з Росією та буде зупинено нелегальне постачання озброєння, особового складу та боєприпасів".

Як повідомлялося, в комюніке паризького саміту в нормандському форматі йшлося, що сторони вважають за необхідне запровадити "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство відповідно до версії, погодженої в рамках Н4 і Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 2019 року 320 голосами ухвалила зміни до Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.