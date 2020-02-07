Штати в ОБСЄ: Росія захопила ДАП та Дебальцеве після Мінських угод

Росія та керовані нею збройні формування захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця на Донбасі вже після того, як були підписані Мінський протокол 5 вересня 2014 року та Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року.

Про це нагадав очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 лютого, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Не слід забувати, що Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця вже після підписання Мінського протоколу 5 вересня 2014 року та Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення зон безпеки від 19 вересня 2014 року", - заявив він.

Звертаючись до нового Спецпредставника Діючого голови ОБСЄ в України та ТКГ Хайді Грау, американський посол наголосив на важливості того, щоб Росія та її маріонетки припинити тактику затягування на переговорах у Тристоронній контактній групі.

"Сполучені Штати не недооцінюють складність цих дискусій. Для України, суверенної держави, яка стала об’єктом багаторічної та триваючої російської агресії, ставки дуже високі", - заявив Гілмор.

Американський посол закликав нового Спецпредставника Діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ "пам’ятаючи про ту складну позицію, з якої Україна вимушено вести переговори, коли російські сили контролюють частину її суверенної території".

"Сумно і прикро, якщо російський народ підтримує цей акт агресії проти сусідньої держави", - додав очільник місії США при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація при ОБСЄ 29 січня поінформувала місії країн-учасниць про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.