Україна і Туреччина можуть провести спільні військові навчання

Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів першу офіційну зустріч з міністром національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акаром і відзначив активізацію оборонного співробітництва між двома країнами.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

“Сьогодні, 12 лютого, в ході робочого візиту української делегації до штаб-квартири НАТО, міністр оборони України Андрій Загороднюк вперше офіційно провів зустріч з міністром національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акаром. Андрій Загороднюк відзначив активізацію оборонного співробітництва між двома країнами”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, український міністр підкреслив важливість підписання 3 лютого Угоди про співробітництво у сфері оборони, що відбулося під час офіційного візиту Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до України.

Крім того, зазначається, що важливим аспектом обговорення стала ініціатива української сторони щодо створення спільної комісії з питань співпраці в оборонній сфері, яку турецькі партнери повністю підтримали.

“Серед перспектив у оборонному співробітництві сторони також акцентували увагу на можливості посилення співпраці щодо безпеки в Чорноморському регіоні, підвищення спроможностей з протиповітряної оборони в рамках спільної участі у Програмі НАТО (Air Situational Data Exchange) зі Збройними силами Турецької Республіки, а також участь у спільних навчаннях та інтенсифікації діалогу на рівні військово-морських сил”, - йдеться у повідомленні Міноборони.

На завершення зустрічі представники турецької делегації наголосили на підтримці України в межах міжнародно визнаних кордонів та невизнанні окупації Кримського півострова.

Фото: www.mil.gov.ua