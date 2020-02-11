Міноборони планує закупити новітні ракетні системи "Нептун"

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про намір закуповувати у ДККБ "Луч", що входить до складу Державного концерну “Укроборонпром”, новітні ракетні систем "Нептун".

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"У нас є дуже цікаві ракетні системи. Ми минулого року восени випробували ракету "Нептун", яка розроблена на ДККБ "Луч" в Києві. Дуже цікава технологія, яка дійсно має величезні перспективи для нас, для безпеки. Розвиток ракетних, артилерійських технологій для нас – це великий пріоритет", – цитує міністра пресслужба.

За словами Загороднюка, після успішного випробування вже цього року МОУ планує закупити ракети "Нептун".

В "Укроборонпромі" нагадали, що ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" розроблений ДККБ "Луч". Комплекс складається з універсальної самохідної пускової установки, транспортної машини для перевезення ракет, транспортно-заряджаючої машини та командно-штабного модуля. Комплекс має стати основою мобільної системи берегової оборони України. "Нептун" вже пройшов кілька етапів вогневих випробувань у 2019 році та модернізації за їх підсумками.