Пролетіла 250 кілометрів: Україна успішно випробувала крилату ракету "Нептун"

В Україні успішно завершилось випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Про це поінформував Генеральний директор - Генеральний конструктор ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов, повідомляє Defense Express.

"Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту та висотах. Тобто можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату за заданими характеристиками", - заявив Генеральний конструктор.

За його словами, наступним етапом будуть випробування, направлені на бойові характеристики ракети.

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м.

Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.