Загострення на Донбасі: окупанти переганяють артилерію через житлові райони

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm заявляє, що загострення на Донбасі 24 січня 2020 було сплановане російськими гібридними військами і готувалося за декілька днів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті InformNapalm.

"Загострення на Донбасі 24 січня 2020 було сплановане російськими гібридними військами і готувалося за декілька днів. Такий висновок зробили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm на основі розвідки та аналізу відкритих джерел. Напередодні атаки, 22-23 січня, бойовики перекидали великокаліберні артилерійські системи, в тому числі і через житлові райони окупованих населених пунктів на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в звіті СММ ОБСЄ №19/2020 за 24 січнявказувалось, що спостерігачі зафіксували переміщення 3 одиниць самохідних артилерійських гармат 2С9 «Нона-С», 120 мм, які прямували на захід у житловому масиві Київського району міста Донецьк.

"Аналізуючи звіти ОБСЄ, в яких зібрані дані за 22-23 січня, та співставивши їх із даними відкритих джерел, волонтери InformNapalm дослідили, що російські гібридні війська заздалегіть перекидали важкі артилерійські системи для ескалації напруження і обстрілів позицій ЗСУ 24 січня на Донбасі, в тому числі і поряд із зонами відведення українських військ поблизу населеного пункту Золоте", - йдеться у повідомленні.

В InformNapalm зауважують, що не виключено, що ці обстріли з боку російських гібридних військ "були також приурочені до 5-ї річниці обстрілу Маріуполя, яким керували російські офіцери 24 січня 2015 року, пізніше деякі з них отримали підвищення та генеральські звання за наказом президента Росії Володимира Путіна".

Як повідомлялося, за добу 24 січня окупанти здійснили 12 обстрілів на Донбасі, а 25 січня з початку доби - вже 5 обстрілів. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.