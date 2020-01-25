Окупанти 17 разів порушили "тишу" - гатили із забороненої зброї, є поранений

За останню добу окупанти 17 разів на Донбасі - 12 обстрілів пролунало 24 січня і ще 5 - з початку цієї доби.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"24 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Також була присутня снайперська активність. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вісім обстрілів по наших позиціях лунали у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

два рази неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета – 21 постріл, а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

два рази в районі населеного пункту Опитне – зі 120-мм міномету противник випустив 14 мін, а також 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Невельського – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета – 4 постріли та великокаліберного кулемета;

двічі неподалік населеного пункту Луганське – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 122 мм – 9 снарядів.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 5 пострілів по позиціях захисників Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає", - додали у штабі ООС.

Учора повідомлялося, що окупанти дев'ять разів порушили "тишу", в результаті чого був поранений військовий.