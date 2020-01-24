Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", поранений військовий

Станом на 18.00 п'ятниці, 24 січня, російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - зазначається у повідомленні.

П’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів та великокаліберного кулемета; двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Опитне – 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу.

Чотири ворожих обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета – 4 постріли та великокаліберного кулемета; двічі поблизу населеного пункту Луганське – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Оріховим – зі 120-мм міномета – 9 мін.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.