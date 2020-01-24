Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Луганським із 82-мм мінометів

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Талаківки, Новолуганського та Луганського.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Талаківки, що на Донецькому напрямку”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з аналогічної зброї противник вів вогонь по українських захисниках поблизу Новолуганського, що на Луганському напрямку.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм (2 міни), станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі Луганського.

За інформацією пресслужби, бойових втрат з боку Об'єднаних сил внаслідок обстрілів противника немає.

Фото: ООС