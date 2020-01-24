Окупанти 11 разів порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Вісім обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив вісім мін; двічі біля Опитного – з протитанкового ракетного комплексу – два постріли та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету - один постріл, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; біля Авдіївки – з великокаліберного кулемета; поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; біля Оріхового – з гранатометів різних систем.
За минулу добу, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції захисників Талаківки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.
Фото: ООС