Окупанти 11 разів порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Вісім обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив вісім мін; двічі біля Опитного – з протитанкового ракетного комплексу – два постріли та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету - один постріл, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; біля Авдіївки – з великокаліберного кулемета; поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; біля Оріхового – з гранатометів різних систем.

За минулу добу, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції захисників Талаківки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС