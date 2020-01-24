Будматеріали, продукти та дитячі набори: ООН відправила на Донбас 100 тонн гумдопомоги
Укрінформ
Через КПВВ “Новотроїцьке” на тимчасово окуповану територію Донбасу з гуманітарною допомогою прослідували 12 вантажівок від ООН.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для жителів Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали, комплекти матері й дитини загальною вагою 101,9 тонни.