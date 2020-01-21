Червоний Хрест відправив в ОРДЛО понад 100 тонн гумдопомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України проїхали 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей направлено продуктові та гігієнічні набори загальною вагою 100,9 тонни.