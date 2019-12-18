Нацгвардійці доставили гуманітарку з подарунками для дітей Луганщини

Бійці Національної гвардії України разом із Миколайчиком завітали до навчальних закладів населеного пункту Тошківка та Гірського, що на Луганщині.

Про це повідомляє Попаснянська районна держадміністрація на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні бійці Національної гвардії України разом із Миколайчиком завітали до навчальних закладів населеного пункту Тошківка та Гірського, привітали дітей із прийдешнім Днем Святого Миколая. Гвардійці вручили школярам солодощі, книжки, канцелярське приладдя, одяг та інші речі, які їм зараз потрібні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше, 14 грудня, з військової частини 3066 нацгвардійці — помічники Святого Миколая повезли 6 тонн подарунків для дітей Слов’янська та Маріуполя в рамках акції "Гвардійська родина – тобі, Україно!"

Гвардійці відвідують дітей в районі проведення Операції Об’єднаних сил починаючи з 2017 року. За цей час людям, які проживають на території проведення операції Об’єднаних сил нацгвардійці доставили 25 тонн гуманітарних вантажів. До даної акції в цьому році долучилися також навчальні заклади, благодійні фонди, представники бізнесу та громадські організації.

Упродовж декількох місяців вони збирали пакунки з іграшками, солодощами, книжками українських видавництв, канцелярським приладдям та засобами особистої гігієни.

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«Гвардійська родина, – тобі Україно»! - це благодійна акція українських військових, які спільними зусиллями з небайдужим населенням України та Латвійської Республіки піклуються про людей прифронтових територій. Щорічна акція проводиться до Дня Святого Миколая, а також новорічних і різдвяних свят. Гуманітарно-благодійна місія акцентована на дітей, що навчаються (виховуються) у соціальних та навчально-виховних закладах Луганської та Донецької областей.