ООН відправила понад 24 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу 3 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для жителів Донецької та Луганської областей направлено меблі, спортивний інвентар та побутові товари загальною вагою 24,635 тонни.

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Як повідомлялося, вчора, 12 грудня, Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу понад 23 тонни гуманітарної допомоги.

Фото: ООС